Isis Vidoti de 26 anos se feriu gravemente em acidente na manhã de ontem (28) na Rodovia Euclides da Cunha

publicado em 29/07/2020

Faleceu por volta das 09h00 desta quarta-feira (29), Isis Vidoti de 26 anos que se feriu gravemente em acidente na manhã de ontem (28) na Rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano da cidade de Santa Fé do Sul.O acidenteIsis transitava com o veículo Gol, por volta das 08h00m no perímetro urbano de Santa Fé do Sul, próximo ao Distrito Industrial, e relatos extraoficiais de pessoas que teriam presenciado o acidente, o veículo Gol onde estavam as vítimas, transitava no sentido Três Fronteiras à Santa Fé do Sul e a motorista teria perdido o controle de direção após provavelmente um caminhão que realizava uma ultrapassagem ter abalroado o Gol, que saiu para o acostamento da direita e ao tentar retornar, a motorista perdeu o controle da direção e capotou várias vezes na pista, ficando imobilizado no canteiro central.FatalMurilo Camilo de Amorim de 09 anos de idade, deu entrada na UPA as 08h21, sem vida, e no acidente teria sido arremessado para fora do veículo e ao ser socorrido no local verificou-se ferimentos graves na cabeça e na face. A criança era filho de Sergio Camilo de Amorim e Andreza Gonçalves Guerra.*Região Noroeste