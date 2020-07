O caso aconteceu nessa quinta-feira (9)

publicado em 10/07/2020

Um empresário de 34 anos foi vítima de golpe ao comprar um celular no aplicativo OLX. O caso aconteceu nesta quinta-feira (9) na avenida Potirendaba, local combinado para negociação.Segundo o que foi informado pela vítima, ela viu o anúncio de um iPhone modelo 8 plus dourado por R$ 2,4 mil no aplicativo e se interessou pelo aparelho.A pedido do anunciante, combinaram a negociação em um mercado da Potirendaba. No local o criminoso mostrou o celular para o empresário e ele decidiu fazer a compra.O vendedor alegou que já tinha sido assaltado e convenceu a vítima de ir até a porta do mercado. Antes disso colocou o celular em um saquinho de pano.Na entrada do estabelecimento entregou o saquinho para a vítima mediante a entrega do dinheiro, mas pediu que não conferisse, pois tinha muito medo de ser assaltado novamente.Quando chegou no carro, a vítima abriu o saquinho e viu que foi enganado. No lugar do aparelho ele recebeu apenas uma capinha com uma peça de gesso.A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para representação criminal caso o autor seja identificado.*DL News