publicado em 14/07/2020

Testagem em massa é considerada uma das principais armas no combate à Covid-19 (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Rio Preto chegou a 4.783 casos positivos de Covid-19 e 137 mortes, o que leva o município a ter 1.038 doentes testados para coronavírus a cada cem mil habitantes. Nas estatísticas, estão 142 casos positivos e sete óbitos registrados pela pasta nesta segunda-feira, 13. O município tem 318 moradores internados com suspeita ou com confirmação para Covid-19 - maior número desde o início da pandemia.Os dados são do balanço atualizado nesta segunda-feira, 13, pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim. Desde o início da pandemia, a cidade já teve 31.450 pacientes atendidos com sintomas de Covid ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Desse total, 70% foram testados, 17.309 tiveram resultado negativo. Hoje, 2.884 (60% dos infectados) são considerados curados.O avanço da Covid nesta última semana foi recorde na cidade. Em comparação com o acumulado da segunda-feira, dia 6, houve um aumento de 39,4% nos casos positivos e de 31% no número de óbitos.O secretário afirmou que a cidade está no pico da pandemia, mas que ainda não é possível afirmar se Rio Preto alcançou o platô (estabilização). "Desejamos entrar em platô, porque sabemos que depois há uma queda dos casos", disse.As internações de moradores de Rio Preto em alas de Covid de hospitais públicos e privados também tiveram uma alta significativa no início desta semana. Na sexta-feira, 10, eram 114 pessoas internadas em UTI e 123 em vagas de enfermaria. Nesta segunda-feira, a quantidade de internações passou de 115 em vagas de tratamento intensivo e 203 em leitos de enfermaria. "Reforçando que nem todos os casos são Covid, são de Síndrome Respiratória Aguda Grave", lembrou Borim.O secretário alertou ainda para o aumento de casos de gripes em Rio Preto, o que já era esperado para este mês de julho. Por isso houve mudanças de locais de atendimentos de sintomas respiratórios.Com até 400 casos confirmados em 24 horas, Rio Preto tem hoje uma variação diária de casos em 3,3%, enquanto na cidade de São Paulo este percentual está em 1%. "Cada dia mais São Paulo tende a cair porque a grande Capital está na faixa de descendência e nós ainda estamos no pico. Isso reflete muito bem o que está acontecendo com a gente em relação à Capital", afirmou Borim.Já a taxa de letalidade por Covid no município está em 2,9%. Em São Paulo e no mundo esse percentual está na casa dos 4% e no Brasil em 3,9%. "Reflete muito bem o sistema de saúde existente. Você tem muitos casos, mas quando você vai na taxa de mortalidade você vê que é mais baixa do que os outros comparativos", afirmou o secretário.Na contramão de Rio Preto, o número de mortes no Estado de São Paulo caiu pela terceira semana consecutiva. A menor taxa de letalidade por COVID-19 da série histórica também foi registrada em SP, com 4,8% nesta segunda - no início de maio, chegou a 8,6%.A região do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS-15) registrou nesta segunda-feira, 13, a maior taxa de internação desde o início da pandemia. São 69,3% de ocupação nos leitos de UTI e 46,4% nos leitos de enfermaria.Além de Rio Preto, outras sete cidades registraram mortes no fim de semana. A cidade de Tanabi registrou o sétimo óbito e Auriflama contabilizou a quarta morte - cada uma das cidades registrou duas mortes. Bady Bassitt, Bebedouro, Mendonça e Pindorama registraram um óbito cada. Barretos registrou cinco mortes, indo para 58 vítimas.*Diário da Região