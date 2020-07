Os dois sofreram ferimentos e foram levados para o pronto-socorro municipal

publicado em 06/07/2020

Um empresário de 37 anos e uma estudante de 21 ficaram feridos neste sábado (4), após se envolverem em um capotamento, em Birigui.



O acidente aconteceu na estrada vicinal Antônio Mestriner.



O empresário dirigia um Porsche 911 Carrera, ano 2020, avaliado em pelo menos R$ 520 mil, dependendo da versão do veículo. O veículo ainda estava sem placas.



Segundo a polícia, o empresário perdeu o controle da direção ao passar por uma curva e bateu contra uma árvore. Em seguida, o veículo capotou.



Os dois sofreram ferimentos e foram levados para o pronto-socorro municipal.



De acordo com apuração da reportagem, o estado de saúde do empresário era considerado grave. O local foi periciado e o veículo foi guinchado e encaminhado para um pátio de Birigui. O acidente está sendo investigado.

*SBT Interior