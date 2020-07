Um caminhão carregado com cocaína foi apreendido na Rodovia Washington Luis, em São José do Rio Preto, na noite desta quarta-feira, 29.

De acordo com informações do 9° Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), o motorista do veículo foi parado e ficou nervoso com a abordagem. Os policiais suspeitaram da atitude do homem e resolveram fazer uma vistoria no caminhão.