publicado em 11/07/2020

Gráfico da Secretaria Municipal de Saúde revela a distribuição dos casos de coronavírus pelos bairros da cidade

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Estação, na região Sul, continua sendo o segundo bairro com o maior número de casos positivos de coronavírus em toda a cidade, atrás apenas do Pozzobon. O residencial chegou ontem a 38 casos, o que corresponde a 5% de todas as ocorrências positivas registradas até o momento.

Localizado no outro extremo da cidade (região Norte), o Pozzobon segue sendo o bairro com o maior número de casos da doença, até por ser o mais populoso. Por lá já são 79 ocorrências desde o início da pandemia.

Logo na sequência vem a Chácara das Paineiras, com 32 casos e a Chácara da Aviação, com 28. O São João (com 25 casos) e o Palmeiras (com 24) também apresentam números altos.