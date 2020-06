Cinquenta e uma cidades já registraram ao menos uma morte por coronavírus no Noroeste Paulista

publicado em 24/06/2020

Com isso, são 223 óbitos pela doença na região (Foto: Reprodução/Pexels)

Seis cidades da região confirmaram mortes por coronavírus nesta terça-feira, 23. Com isso, são 223 óbitos pela doença na região, que já ultrapassou seis mil casos de Covid-19 - cerca de três mil pacientes já se recuperaram e são considerados curados. Cinquenta e uma cidades já registraram ao menos uma morte por coronavírus no Noroeste Paulista.

A prefeitura de Catanduva confirmou mais duas mortes e a cidade agora contabiliza 21 vítimas fatais da doença. Um homem de 74 anos, morador do Jardim Soto, estava internado no Hospital Emílio Carlos e morreu em 19 de junho. O segundo, de 46 anos, era morador da área rural e morreu nesta terça-feira. Ele também estava internado no Emílio Carlos.

A Secretaria de Saúde de Barretos também confirmou mais dois óbitos, de dois idosos, de 72 e 73 anos. A cidade registra 26 mortes por coronavírus. Já Ibirá confirmou a primeira morte por Covid-19, nesta terça-feira, 23. A paciente é uma mulher de 86 anos, que morava em Ibirá, mas estava internada no Hospital de Base de Rio Preto. Ela morreu na segunda-feira, 22.

Outra cidade que também registrou a primeira morte por Covid-19 foi Buritama. A vítima é um idoso de 80 anos. Em Mendonça, a segunda vítima de Covid-19 da cidade é uma mulher de 53 anos. Na cidade, a Coordenadoria Municipal de Saúde registrou só nesta terça-feira, 13 novos casos positivos da doença e chegou a 58 casos positivos.

Guapiaçu confirmou a sétima morte, mas o sexo e perfil da vítima não foi informado pela prefeitura.

*Diário da Região