publicado em 22/06/2020

(Foto: Reprodução/ Prefeitura de Valentim Gentil)

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Valentim Gentil está preocupada com o bem estar de toda a população, especialmente das crianças. Desde quando as aulas foram suspensas, por determinação do Governo Estadual, a Secretaria Municipal de Educação realiza a entrega de kits de alimentação escolar mensal e quinzenal.

Os pais que realizaram o cadastro, estão retirando o kit quinzenal que possui proteína (carne suína) e hortifrúti (almeirão, rúcula, milho verde e maçãs). As escolas municipais ficarão abertas para atendimento até às 18h. A Prefeitura solicita para que apenas um responsável procure a unidade escolar, sendo obrigatório o uso de máscara.

Segundo a secretária Municipal de Educação, Neli Geanini, Valentim Gentil recebeu por meio do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, R$20 mil, e a Prefeitura investiu mais R$60 mil para montagem dos Kits.

Os alunos matriculados na rede municipal de ensino recebem os kits de alimentação mensal e quinzenal que foram elaborados de acordo com o Manual de Orientações para Execução do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante a situação de emergência decorrente da pandemia do coronavirus (COVID-19).