Filho adolescente bastante descontrolado a todo momento desrespeitando os policiais, chegando a ponto de bater e derrubar a prancheta que uma policial utilizava para anotar os dados dos envolvidos

publicado em 29/06/2020

Um boletim de ocorrência foi registrado desacato, dano ao patrimônio publico e ameaça (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Uma funcionária da UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Jales – ameaçou matar um policial militar por meio de uma injeção, quando um policial militar fosse até o local. A ameaça está relacionada a uma ocorrência policial registrado na madrugada do último dia 26 na cidade de Jales.A mulher não teria aceitado a presença dos policiais militares que foram até a casa dela, após uma reclamação de vizinhos devido a uma festa infantil perturbadora. No local, os PMs foram ameaçados pelo adolescente, filho da funcionária da UPA que chegou a ”meter a mão” na prancheta de uma policial feminina que fazia anotações sobre a ocorrência.Um vídeo foi gravado por populares e mostra o adolescente desafiando os policiais militares, totalmente descontrolado. O rapaz foi contido e encaminhado a Central de Flagrantes em Jales.Na pagina de Aline Hellen Crema no Facebook, ela tonou público os fatos e deu a sua versão, inclusive publicou as fotos do filho com os pés e braços machucados por ter quebrado o vidro da Viatura Policial. Mais tarde o post foi apagado.Um boletim de ocorrência foi registrado desacato, dano ao patrimônio publico e ameaça.O caso deve parar no Ministério Público de Jales e secretária da Saúde já se manifestou em afastar a mãe o garoto do serviço prestados na UPA.