O ajudante de pedreiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

publicado em 22/06/2020

Um ajudante de pedreiro de 28 anos morreu atropelado na rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Preto. O atropelamento aconteceu na noite de sábado, 20.Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do carro seguia pela rodovia, quando a vítima surgiu na via. De acordo com o motorista, ele tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento.O ajudante de pedreiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fez o testedo bafômetro, o qual deu negativo para embriaguez.O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).*Região Noroeste