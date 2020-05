Região

Polícia apreende 148 tijolos de maconha dentro de carro na Rodovia Washington Luís

De acordo com a polícia, um veículo com placas do Mato Grosso do Sul foi abordado e nele estava apenas o motorista; veículo estava no trecho entre Mirassol e São José do Rio Preto (SP)

publicado em 06/05/2020

Tijolos apreendidos pela polícia na Rodovia Washington Luís em Mirassol. (Foto: Divulgação)



De acordo com a polícia, um veículo com placas do Mato Grosso do Sul foi abordado e nele estava apenas o motorista. O carro aparentava estava bem pesado, o que chamou atenção dos policiais.



Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram os 148 tijolos da droga no porta-malas, além de R$ 243 e um celular. O motorista foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Mirassol (SP).



