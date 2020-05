Rafael Rodrigues estava no banco de passageiro de um carro que capotou na rodovia Comendador Pedro Monteleone, conhecida como "rodovia da laranja"

publicado em 15/05/2020

Acidente na rodovia Pedro Monteleone (Foto: Reprodução/Internet)

Um homem de 34 anos morreu após o carro em que ele estava capotar na noite desta quinta-feira, 14, na rodovia Comendador Pedro Monteleone, conhecida como "rodovia da laranja", perto de Catanduva. Rafael Rodrigues era morador de Pindorama e estava no banco de passageiro do veículo.O motorista do veículo sofreu ferimentos e foi encontrado desorientado a 500 metros de distância do local do acidente.O capotamento foi registrado no plantão policial de Catanduva, que vai abrir inquérito para checar as causas do acidente.*Diário da Região