Com a estiagem, Fernandópolis sofreu uma onda de queimadas de grande porte nos últimos dias que chegaram a colocar em risco moradias em diferentes bairros da cidade

publicado em 23/05/2020

(Foto: Jornal Cidadão)

O período mais crítico para estiagens na região é no inverno que começa apenas em 20 de junho, mas a região de Fernandópolis já sofre com a falta de chuva que já dura quase 40 dias. A previsão do tempo indica um refresco para os fernandopolenses neste final de semana, com possibilidade de chuva.

Até então, o último registro pluviométrico pela Estação do Ciiagro é de 15 de abril, com 34 mm. Aliás essa foi a única chuva registrada no mês de abril, após um mês de março que teve chuva abaixo da média histórica que é 167 mm. A chuva registrada foi de 64 mm. Abril, a média de chuva cai para 56 mm e mesmo assim Fernandópolis também ficou abaixo, registrando índice de 34 mm.

Com a estiagem, Fernandópolis sofreu uma onda de queimadas de grande porte nos últimos dias que chegaram a colocar em risco moradias em diferentes bairros da cidade.

No domingo à noite, 10 de maio, uma grande queimada ocorreu em terreno em área praticamente central, na Rua Leonildo Alvizi, entre as avenidas Amadeu Bizelli e Manoel Marques Rosa que exigiu a intervenção dos Bombeiros. O terreno onde se localizava uma cafeeira foi incendiado e as chamas ameaçaram residências vizinhas. O clarão das chamas podia ser visto de vários pontos da cidade.

Na noite de terça-feira, 19, queimada assustou moradores bairro Jardim Universitário. O fogo atingiu um canavial vizinho ao bairro e novamente o Corpo de Bombeiros foi acionado para garantir a segurança de moradias próximo ao incêndio.

Segundo moradores, grande parte da cana ficou destruída e, além de ameaçar residências, também chegou próximo ao novo Poção da Sabesp, que abastece vários bairros.

Na manhã de quarta-feira, 20, a queimada atingiu área de pastagens próxima ao recinto de Exposição, Instituto de Prevenção do Hospital de Amor e FEF. A fumaça chegou até o centro da cidade. O Corpo de Bombeiros também precisou agir para conter o alastramento do fogo. Ainda na quarta-feira, à noite, foi registrado incêndio em residência no Bairro Corinto.

Lei pune queimadas com multas

Em Fernandópolis, a lei nº 3.981 de 28 de junho de 2012, que estabelece: “Fica expressamente proibido qualquer tipo de queimada em área localizada em perímetro urbano, seja de lixo, mato ou qualquer outro material orgânico”.

As infrações são classificadas como leve, grave ou gravíssima e qualquer uma delas caberá multa que pode ser de duas URM’s – Unidade Referencial Municipal (o valor atual da URM é de R$ 282,28) se for leve, seis URM’s se considerada infração grave e dez URM’s em caso de gravíssima. Ou seja, pode varia de R$ 564 até R$ 2,8 mil.

Ainda de acordo com a lei em caso de reincidência, as penalidades serão aplicadas em dobro e o infrator, em alguns casos, também pode ter que reparar o dano.

* Jornal Cidadão