publicado em 20/05/2020

Apesar de empatada em números absolutos, a taxa de incidência fernandopolense é bem maior que a de Votuporanga (Foto: Reprodução/Internet)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de dias de aparente tranquilidade em relação aos casos de coronavírus, Fernandópolis registrou na última semana um aumento de 81% e alcançou Votuporanga em números absolutos, mesmo com 25 mil habitantes a menos que aqui. Apenas nos últimos dois dias a cidade vizinha registrou dez novos casos da Covid-19.Apesar de empatada em números absolutos, a taxa de incidência fernandopolense é bem maior que a de Votuporanga. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2019, apontam Fernandópolis com uma população de 69.116 habitantes e Votuporanga com 94.547.Utilizando o último número oficial disponível, Fernandópolis tem uma incidência de 41,9 casos de coronavírus para cada 100 mil habitantes, enquanto a incidência votuporanguense é de 30, uma diferença de 36%.Rio Preto, cidade que é sede de região, tem 459 casos confirmados da doença. Com uma população estimada em 460.671, o índice de infectados por 100 mil habitantes é de 99 casos.Não há explicação lógica para o aumento nos casos na cidade vizinha, já que não há novos decretos de flexibilização desde o dia 22 de abril, quando foi liberado o atendimento drive thru em todos os estabelecimentos.