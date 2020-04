Menina foi encontrada desacordada dentro da piscina. Bombeiros foram chamados, tentaram reanimar a vítima, mas não conseguiram

publicado em 24/04/2020

Uma criança de 1 ano e 3 meses morreu afogada em uma piscina, no bairro Santa Cecília, em Andradina (SP), na manhã desta sexta-feira (24).De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe da criança acordou, foi ao quarto dela, quando percebeu que ela não estava no cômodo e começou a procurá-la.Depois de encontrar a menina desacordada dentro da piscina, a mãe ligou para os bombeiros. Uma equipe foi até a casa, mas não conseguiu reanimar a vítima.Ainda segundo os bombeiros, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Andradina. O caso será investigado pela Polícia Civil.*G1.com