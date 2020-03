Vítima foi um homem de 58 anos

publicado em 28/03/2020

Informação foi confirmada em nota oficial do hospital (Foto: Santa Casa Fernandópolis)

A Santa Casa de Fernandópolis emitiu nota na manhã deste sábado. 28, para informar a ocorrência de uma morte por suspeita de coronavírus.Diz a nota: “Informamos que, por volta das 2h da madrugada deste sábado, dia 28, houve o falecimento de um paciente do sexo masculino, 58 anos, morador da cidade de São João das Duas Pontes, em caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).O mesmo deu entrada em nosso hospital às 22h50 do dia 22 e às 0h46 do dia 23 foi submetido aos cuidados de nossa Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Integrante do grupo de risco, devido ao tabagismo, seu quadro clínico era considerado gravíssimo. Apesar dos esforços de nossa equipe, o mesmo evoluiu a óbito.Frisamos que durante todo o atendimento pela Santa Casa Fernandópolis, foram adotadas as medidas de precauções e isolamento, em conformidade com as normas técnicas e recomendações da Anvisa e Ministério da Saúde para os casos suspeitos.Ressaltamos também que, até o presente momento, não houve a apresentação do resultado do teste, a ser elaborado pelo Instituto Adolfo Lutz, confirmando ou descartando a suspeita de Covid-19”. conclui a nota.