Edinho determinou que a partir de segunda-feira, 23, fiquem abertos apenas serviços essenciais, como supermercados e farmácias. Cidade tem 60 casos suspeitos de coronavírus e dois positivos

publicado em 21/03/2020

Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (Foto: Guilherme Baffi/Reprodução)

O prefeito Edinho Araújo informou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 20, que Rio Preto tem 54 casos suspeitos de coronavírus. Outros dois tiveram resultados positivos e 10 foram descartados. Devido ao avanço da doença, o prefeito decretou estado de emergência em saúde. O decreto será publicado no Diário Oficial do Município.O poder público determina, também, o fechamento de todos os serviços considerados não essenciais. "Decidimos em comum acordo com entidades patronais e empregados recomendar o fechamento de todos os estabelecimentos considerados não essenciais a partir de 21 de março. Obrigatoriedade a partir de segunda-feira, 23", afirmou Edinho.O decreto foi assinado pelo prefeito Edinho Araújo e poderão ficar abertos apenas serviços como farmácias e supermercados. Inicialmente, a medida é válida para 15 dias.O prefeito afirmou ainda que determinou ao Semae que suspenda a cobrança de tarifa de água na faixa social, de menor renda, por 90 dias. A medida deverá beneficiar mais de 15 mil pessoas de baixa renda. O corte da água também estará suspenso por 60 dias a partir de segunda-feira.O transporte coletivo vai operar, a partir de segunda-feira, 23, com número reduzido de ônibus, horários praticados aos sábados. Os servidores públicos poderão operar em regime de teletrabalho ou em formato de rodízio.Posicionamento da AcirpO comércio da cidade de São José do Rio Preto será paralisado a partir desta segunda-feira, 23 de março, por força de um decreto municipal a fim de conter a propagação do novo coronavírus. A medida foi assinada na tarde de hoje no gabinete do prefeito junto a lideranças da Acirp, Sincomercio, Sincomerciários, representantes de shopping centers e empresários.A medida contempla todos os estabelecimentos de atendimento ao público que não contenham produtos ou serviços essenciais no município. As exceções ficam por conta de farmácia, drogarias, supermercados, revendas de gás e postos de combustível.A recomendação da Acirp é que as atividades sejam suspensas a partir deste sábado, 21, para aqueles que já estão previamente organizados. A partir de segunda-feira, 23, o fechamento é obrigatório."Um problema com o tamanho, complexidade e gravidade da doença causada pelo coronavirus, tem que ser enfrentado com união e coragem. O drama vivido por outros países onde ele já se instalou mostra que a vida das pessoas é prioridade. Para preservar a saúde de empresários, seus colaboradores e da população em geral, é preciso reduzir a aglomeração de pessoas e evitar o contágio. Por isto, concordamos com que se faz necessário o fechamento temporário dos estabelecimentos empresariais da cidade, contribuindo para a efetiva redução da circulação do Covid19, de tal modo que o desarranjo econômico, que virá de qualquer jeito, possa começar a ser corrigido mais rapidamente, com o mínimo de sofrimento humano possível", comenta o presidente da Acirp, Paulo Sader.*Diário da Região