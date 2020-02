Região

‘Prainha’ de Valentim Gentil está aberta para visitação

As margens do rio São José dos Dourados o espaço possui quiosques com churrasqueira, piscina, lanchonete e trilha ecológica

publicado em 10/02/2020

Parque Ecoturístico de Valentim Gentil (Foto: Divulgação)



As margens do rio São José dos Dourados o espaço possui quiosques com churrasqueira, piscina, lanchonete e trilha ecológica. O local tem ainda estacionamento para carros e motos, e veículos com placas de Valentim Gentil não pagam. A ‘prainha’ recebe visitantes todos os dias, especialmente aos fins de semana.



O Parque Ecoturístico de Valentim Gentil está entre um dos principais pontos turísticos da nossa região noroeste paulista. Em breve, passará por melhorias, através de recursos repassados pelo Governo Estadual, por ser classificado como Município de Interesse Turístico - MIT.



O local está totalmente aberto a visitação. Veículos com placa de Valentim Gentil não pagam, já de outros municípios a taxa varia de 5 a 10 reais. O visitante que queira mais conforto poderá alugar os quiosques, cujos valores variam de R$20 a R$40. Para reservas e mais informações, o telefone é o (17) 99105 8865. O Parque Ecoturístico de Valentim Gentil, a conhecida ‘prainha’ recebe por ano milhares de turistas da cidade e de toda região. Ponto de encontro de lazer e entretenimento da família e amigos o local possui infraestrutura adequada para receber os visitantes.As margens do rio São José dos Dourados o espaço possui quiosques com churrasqueira, piscina, lanchonete e trilha ecológica. O local tem ainda estacionamento para carros e motos, e veículos com placas de Valentim Gentil não pagam. A ‘prainha’ recebe visitantes todos os dias, especialmente aos fins de semana.O Parque Ecoturístico de Valentim Gentil está entre um dos principais pontos turísticos da nossa região noroeste paulista. Em breve, passará por melhorias, através de recursos repassados pelo Governo Estadual, por ser classificado como Município de Interesse Turístico - MIT.O local está totalmente aberto a visitação. Veículos com placa de Valentim Gentil não pagam, já de outros municípios a taxa varia de 5 a 10 reais. O visitante que queira mais conforto poderá alugar os quiosques, cujos valores variam de R$20 a R$40. Para reservas e mais informações, o telefone é o (17) 99105 8865.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2020/02/prainha-de-valentim-gentil-esta-aberta-para-visitacao-n59764