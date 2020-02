Guardas estão procurando por focos de água parada na cidade, além disso as UBS's estão abrindo aos finais de semana para desafogar o UPA

publicado em 03/02/2020

Guarda Municipal auxilia no combate à dengue em Catanduva (SP) (Foto: Reprodução / TV TEM)

Os agentes da Guarda Municipal de Catanduva (SP) estão auxiliando na luta contra o mosquito da dengue na cidade. Os guardas estão ajudando a procurar focos de água parada espalhados pela cidade, principalmente, em imóveis fechados e locais que são denunciados pelos moradores.“Quando não encontramos o dono do imóvel e tem foco registramos um boletim de ocorrência e encaminhamos para o setor responsável para que venham, orientem e façam a limpeza do local”, afirma o comandante da Guarda Luiz Carlos Larocca.Essa denúncia pode ser realizada através do número 153. Em casos de reincidência de focos de água parada encontrados com larvas, ou moradores que se recusarem a abrir o imóvel, o morador poderá ser multado em até R$ 900.De acordo com o último boletim epidemiológico, Catanduva tem 440 diagnósticos de dengue confirmados neste ano. Outros 1.043 casos estão sendo investigados, além de quatro mortes com suspeita da doença.Unidades básicasUnidades Básicas de Saúde (UBS) passaram a abrir para atendimento aos pacientes com sintomas de dengue, em Catanduva (SP), neste final de semana. Foram três unidades abertas, que atenderam cerca de 215 pacientes.O atendimento nestas unidades foi das 7 às 17h, o intuito é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Catanduva.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba