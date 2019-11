Márcio Bonfim é egresso do curso de jornalismo da Unifev e ja trabalho na rádio Unifm e TV Unifev

publicado em 27/11/2019

Márcio Bonfim é egresso do curso de jornalismo da Unifev (Foto: Divulgação)

O jornalista Márcio Bonfim, apresentador do telejornal “NE1”, da TV Globo Nordeste, em Recife, ganhará dupla promoção nos próximos meses. A partir de dezembro, ele se tornará o substituto oficial de Tadeu Schmidt no comando do “Fantástico”, aos domingos.

Sua estreia deve ocorrer no último domingo do ano, na folga do titular. Essa é a primeira vez que a Globo inclui alguém que não seja da Globo SP, Globo Rio ou Globo DF nesta posição. A partir de janeiro de 2020, Bonfim ganha outra deferência da Globo e passa a integrar também a escala de apresentadores que se revezam no comando do “Jornal Nacional” aos sábados.