O peixe foi fisgado na última segunda-feira, em um bico do Rio Grande em Mira Estrela

publicado em 30/10/2019

O pescador profissional Gonçalo da Silva, nunca havia passado por tal experiência (Foto: Divulgação)

Da redação

Na última segunda-feira (28), em um bico do Rio Grande em Mira Estrela um pescador profissional que há anos trabalha nesta profissão, pescou uma espécie de Pirarucu.O pescador profissional Gonçalo da Silva, nunca havia passado por tal experiência. O “peixão” de dois metros pesou 78 quilos e foi fisgado com molinete durante a pescaria.Segundo o pescador, foi uma “briga” de mais de 40 minutos nas águas do Rio Grande até a retirada da espécie. “Estava com minha esposa e filha pescando do barranco, quando do nada, começo essa briga com esse peixão. Fiquei muito satisfeito por conseguir pescar essa espécie”, destacou Gonçalo.