Órgão foi transportado para o Hospital da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu

publicado em 21/09/2019

Helicóptero Águia, da Polícia Militar de Araçatuba, transportou coração para Botucatu (Foto: Reprodução/TV TEM)

A equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar de Araçatuba (SP) realizou, na tarde desta sexta-feira (20), uma operação para transportar o coração de um jovem, de 21 anos, que teve morte cerebral confirmada após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), na Santa Casa do município.De acordo com a assessoria da unidade hospitalar, além do órgão, também foram captados o fígado e os rins. O coração foi transportado de carro até o batalhão da Polícia Militar de Araçatuba, onde o helicóptero Águia já estava preparado para decolar.Em seguida, o órgão foi levado para o Hospital da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu (SP) para ser transplantado em um paciente. Já o fígado e os rins foram levados de carro para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba