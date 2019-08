Motorista estava sozinho no veículo e morreu no local, informou a polícia

publicado em 17/08/2019

Caminhão bateu contra árvores após sair da pista na Washington Luiz em Cedral (Foto: Arquivo Pessoal)

Um motorista de 47 anos morreu após bater o caminhão que dirigia em uma árvore na Rodovia Washington Luiz, em Cedral (SP). O acidente aconteceu por volta das 4h deste sábado (17) no quilômetro 424 da rodovia.Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista seguia sentido Cedral a Rio Preto quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista pela direita e bateu contra uma árvore.O motorista Márcio Henrique Pavaneli estava sozinho no caminhão e morreu no local, informou a polícia. O caminhão era um guincho e estava transportando um carro em cima.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba