Segurança gravou pássaro no bairro Primavera, em São José do Rio Preto (SP). Biólogo afirma que aparição da ave costuma ser menos comum do que outras espécies.

publicado em 30/07/2019

Pica-pau-de-topete-vermelho é a espécie que deu origem ao famoso personagem do desenho animado que virou filme em 2017 — Foto: Reprodução

Um pica-pau-de-topete-vermelho foi flagrado em uma árvore no bairro Jardim Primavera, em São José do Rio Preto (SP). O segurança Agnaldo Gianjope, de 36 anos, gravou um vídeo da ave enquanto ela bicava continuamente o tronco.O segurança disse ao G1 que estava trabalhando, na manhã de domingo (28), quando começou a escutar um barulho e foi verificar para descobrir do que se tratava. Ao se aproximar, ele viu a ave no tronco de uma árvore.“Eu nunca tinha visto um animal igual a esse. Por isso, resolvi filmar. Ele estava furando o tronco da árvore. Deu impressão de que ele pegou e comeu uma larva”, afirma Agnaldo.Agnaldo conta que a ave permaneceu durante uns dois minutos no tronco e depois voou novamente, tempo necessário para ele conseguir apreciar a beleza do animal.“Ele ficou pouco, mas foi o suficiente. Eu não acreditei quando eu vi. Fiquei extremamente feliz em poder vê-lo de tão de perto assim”, diz o segurança.Semelhante ao desenho animadoSegundo o biólogo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Preto, Arif Cais, o pica-pau-de-topete-vermelho flagrado pelo Agnaldo Gianjope se assemelha muito com a espécie retratada no desenho "Pica-Pau", criado em 1940 por "Walter Lantz", e que ganhou uma versão "live-action" em 2017.A aparição dessa espécie costuma ser menos comum na região noroeste paulista do que a do pipa-pau-de-cabeça-amarela. Contudo, para Arif Cais, não é possível afirmar que ela é rara.“Não podemos usar a palavra ‘raridade’. O que podemos dizer é que a ocorrência do pica-pau-de-topete-vermelho é menor do que a comparada com espécie de topete amarelo”, afirma o biólogo.Segundo o biólogo, o pica-pau estava procurando por formigas, larvas ou qualquer coisa que sirva de alimento.“Pelo movimento que pude perceber nas imagens, o pica-pau estava comendo formiga ou algo do tipo. A espécie normalmente abre buracos nos troncos das árvores para conseguir alimento”, afirma Arif.CaracterísticasO pica-pau-de-topete-vermelho, conhecido cientificamente como ‘Campephilus melanoleucos’, apresenta corpo preto marcado por uma listra branca em forma de “V”.A fêmea se destaca pelo alto da cabeça e pescoço escuros e pela faixa branca que percorre desde os olhos até a base do bico.Muito parecida com o pica-pau-de-banda-branca, a ave costuma medir de 33 a 38 centímetros e pesar em torno de 250 gramas.O pica-pau-de-topete-vermelho se alimenta de frutas e também arranca a casca de árvores mortas em busca de larvas de insetos.A espécie monta ninhos em árvores mortas ou palmeiras e é bastante territorial, defendendo os filhotes de invasões de outras espécies.A ave vive aos pares ou em grupos de até cinco indivíduos nas bordas de matas, em zonas rurais e também urbanas.