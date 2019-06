Segundo a ANP, o valor da gasolina é o mais baixo registrado de janeiro até junho na região de Araçatuba e Birigui.

publicado em 13/06/2019

Postos de combustíveis anunciam etanol e gasolina — Foto: Reprodução/TV TEM

O preço do etanol e da gasolina teve queda em alguns postos de combustíveis na região de Araçatuba (SP) nesta semana. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o etanol estava quase 8% mais caro no mês passado.

De acordo com a ANP, há um mês o preço do etanol em Araçatuba estava a R$ 2,38 e agora pode ser encontrado R$ 2,19; uma diferença de 7,98% ou R$ 0,20. A gasolina estava custando R$ 4,16 e chegava em alguns postos até a R$ 4,59. Agora pode ser encontrado a no mínimo R$ 4,03 e R$ 4,49 o máximo.

Já na cidade de Birigui, no mês passado o etanol estava custando R$ 2,68, mas agora pode ser encontrado a, no mínimo, R$ 2,34. A gasolina estava com o preço de R$ 4,19 a R$ 4,49, mas o valor desta vez não mudou muito, podendo ser encontrado a R$ 4,18.Ainda segundo a ANP, o valor da gasolina é o mais baixo registrado de janeiro até junho nas duas cidades.

O motivo para queda no preço dos combustíveis é a competitividade. Quem não oferece valores mais atrativos para o cliente pode ficar com os produtos parados no estoque.

“Se não entramos na competitividade com outros postos de combustíveis, o prejuízo se torna muito maior”, explica o gerente de posto Jean Ciriaco Cunha.

Muitos motoristas aproveitaram a baixo nos preços para encher o tanque. Em um posto de combustíveis de Araçatuba, uma fila de carros chamou atenção de quem passava pelo local.