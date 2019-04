Outro bombeiro de 32 anos foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba (SP) com queimaduras de terceiro grau

publicado em 13/04/2019

Chamas saem da loja e formam uma coluna de fumaça preta (Foto: Arquivo Pessoal)

Um bombeiro morreu soterrado durante o trabalho de combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja no calçadão comercial de Araçatuba (SP), nesta sexta-feira (12).

Segundo a corporação, o prédio desmoronou e o profissional não conseguiu sair. O corpo já foi retirado dos escombros.

Funcionários do comércio viram o fogo começar por volta das 14h e pediram socorro. Ao todo, 17 viaturas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas no combate às chamas, de acordo com a Polícia Militar.

"Um bombeiro morreu e outro ficou ferido. A perícia vai esclarecer como isso aconteceu, por enquanto seria precipitado dar mais informações. O que sabemos, a principio, é que os documentos da loja estavam dentro das normas", diz o Tenente Coronel da Polícia Militar Manoel Guimarães.

Ainda segundo a PM, equipes permanecem no local realizando um trabalho de resfriamento da loja. Quando a situação for normalizada, um trabalho de rescaldo será feito.

"Ainda está muito quente no interior e, por isso, a corporação demorou para localizar o corpo. Pelo local em que ele foi encontrado, possivelmente, o bombeiro ficou preso por uma parede e não conseguiu sair", afirma Manoel Guimarães.

Bombeiro ferido

Outro bombeiro de 32 anos, que também foi atingido pelos escombros, foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba (SP) com queimaduras de terceiro grau.

De acordo com informações da Santa Casa, o bombeiro deu entrada no hospital às 16h. Ele teve queimaduras de terceiro grau em 27% do corpo, principalmente nas pernas, tórax e braços.

Alex Silva de Abreu foi entubado e está na UTI da Santa Casa. A assessoria do hospital diz que, assim que possível, ele deverá ser transferido para um hospital especializado em queimados, provavelmente em Bauru (SP).