Crime aconteceu após briga familiar. A vítima teve ferimentos nas mãos.

publicado em 16/04/2019

Filho tentou matar o pai com facão em Lavínia ( Foto: Josiane Lorensetti/ Guararapes Sorriso News)

Um jovem de 21 anos foi preso depois de tentar esfaquear o próprio pai durante uma briga em Lavínia (SP). O crime aconteceu neste domingo (14) e o suspeito passou por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (15), quando a Justiça decretou a prisão.

De acordo com a Polícia Civil, após uma discussão, o jovem pegou o facão do pai, que é lavrador, e o ameaçou. O jovem tentou dar uma facada, mas a vítima se defendeu com a mão. O lavrador acabou com a mão ferida.

A vítima fugiu da casa e populares acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito com o facão na mão dizendo que iria matar a vítima.

A equipe chamou reforço para conter o rapaz. O lavrador foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Oswaldo Brandi Faria, em Mirandópolis (SP).

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a penitenciária de Ilha Solteira (SP).