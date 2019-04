Ainda não há informações de feridos e o que provocou o incêndio. A ocorrência está em andamento.

publicado em 12/04/2019

Fogo atinge loja no calçadão de Araçatuba ( Foto: Arquivo Pessoal)

Um incêndio em uma loja de produtos diversos está pegando fogo no calçadão comercial de Araçatuba (SP).





As chamas começaram na tarde desta sexta-feira (12) e o trabalho de combate está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros.De acordo com a corporação, o fogo começou no comércio e teria se alastrado para uma loja de departamentos localizada ao lado.

Ainda não há informações de feridos e o que teria provocado o incêndio. A ocorrência está em andamento.