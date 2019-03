Dois carros se envolveram em um grave acidente na tarde desta terça-feira (5) na Rodovia Euclides da Cunha, na entrada de Tanabi (SP). De acordo com bombeiros, uma pessoa morreu e outras sete se feriram.

Segundo os bombeiros, um carro vinha no sentido Jales a São José do Rio Preto, quando aquaplanou na pista, cruzou o canteiro central e bateu de frente com o outro carro, que vinha no sentido contrário.

Uma mulher de 52 anos, que estava no carro que perdeu o controle, acabou morrendo no local. Ainda no carro estavam quatro pessoas que tiveram ferimentos e foram levadas para o Hospital de Base de Rio Preto.

No carro atingido estavam outras três pessoas. Dentre as sete vítimas estão três crianças. A rodovia chegou a ficar interditada e o trânsito desviado pela marginal da pista, mas no início da noite o trânsito foi liberado.