O flagrante da Polícia Ambiental aconteceu por conta de denúncias anônimas sobre a prática do crime

publicado em 24/03/2019

Os policiais encontraram diversos quilos de carne bovina no local (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Da redação





Policiais ambientais prenderam em flagrante neste sábado (23) um homem por abate clandestino de animais bovinos em uma propriedade rural, localizada no bairro Retiro, em Cosmorama. O flagrante aconteceu em virtude de denúncias anônimas sobre a prática do crime do suspeito.

Segundo a equipe policial, durante patrulhamento e com as informações, inclusive de que o gado eram furtados na região, a Polícia Ambiental realizou abordagem surpresa no local, onde flagraram o indiciado na ação criminosa. No sítio, também havia outro indivíduo, que alegou que estava apenas comprando a carne e não participava da matança.

Durante a abordagem, os policiais ambientais encontrou diversos quilos de carne bovina, além de apreender também quilos de carne de capivara, materiais utilizados no abate, um veículo e um cachorro, que estava em situação de maus-tratos.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi autuado por crimes ambientais por condições inapropriadas para abate de animais bovinos e maus-tratos. O homem ficará detido à disposição da Justiça.