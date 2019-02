O parque Eco-turístico de Valentim Gentil, popularmente conhecida como ‘Prainha’, será liberado para visitas na próxima sexta-feira (01/03)

publicado em 26/02/2019

A prefeitura de Valentim Gentil, por meio do departamento de obras, realizou uma série de reparos e melhorias, depois que um forte temporal atingiu a região, derrubou várias árvores e danificou quiosques no início do mês. O local passou por limpeza e manutenção.

A ‘Prainha’ recebe centenas de turistas, principalmente aos finais de semana, vindos de toda a região. O espaço funciona todos os dias e é possível alugar os quiosques equipados com churrasqueiras para passar momentos de lazer com a família e amigos. Os visitantes contam também com piscina, trilhas ecológicas, espaços verdes e com o rio São José dos Dourados que também pode ser uma opção para a prática de pesca.