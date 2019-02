De acordo com a polícia, vítimas estavam sem coletes salva-vidas. Chuva forte com rajadas de vento pode ter contribuído para acidente

publicado em 11/02/2019

O barco teria virado no braço do Rio Grande em Santa Clara d'Oeste após forte chuva (Foto: Reprodução)

Dois idosos morreram afogados depois que o barco em que estavam virou, no braço do Rio Grande, em Santa Clara D'Oeste (SP). Os corpos foram encontrados na tarde deste domingo (10).

De acordo com a polícia, as vítimas foram identificadas como Dorli Ferreira dos Santos, de 68 anos, que era de Urânia (SP), e Artur Cícero Rodrigues, de 59, morador de Santa Rita D'Oeste.

Ainda segundo a polícia, os dois saíram para pescar na manhã de sábado (9), quando uma chuva com rajadas de vento atingiu a região.

Segundo a polícia, os dois idosos estavam sem coletes salva-vidas. As buscas começaram ainda no sábado, foram interrompidas à noite, e retomadas no domingo, quando as vítimas foram encontradas.