Da redação

Dois indivíduos armados, assaltaram farmácia na manhã desta segunda-feira em Cardoso e fugiram rapidamente do local sentido Riolândia. Policiais iniciaram perseguição para capturar os bandidos.

Segundo informações preliminares, por volta das 8h20 da manhã, dois criminosos armados adentraram na Farmácia do Fernandinho, próximo do Cemitério de Cardoso e praticaram assalto.

Ainda de acordo com as primeiras informações, eles levaram do estabelecimento mais de 30 mil reais e adentraram em um veículo Volkswagen Gol de cor branca, com placas OQY-1055 de Iturama-MG.

A Polícia ao ser avisada, imediatamente iniciou uma perseguição nesse veículo que tomou o rumo de Riolândia, pela Rodovia Waldemar Lopez Ferraz. A Polícia cardosense imobilizou a polícia da região e ao se sentirem acuados pela perseguição, os indivíduos abandonaram o veículo gol de cor branca com placas de Iturama nas proximidades do Rio Turvo e adentraram em um canavial existente na localidade.

Os policiais fizeram um novo cerco, desta vez, dentro do canavial e a expectativa é que os elementos sejam capturados e presos nas próximas horas.