Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que teriam sido provocadas por sobrecarga elétrica. Ninguém ficou ferido

publicado em 23/01/2019

Transformador explodiu e assuntou pedestres no Centro de Pereira Barreto (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)

Um transformador explodiu e assustou os pedestres que passavam pela Rua Cozo Taguchi, no Centro de Pereira Barreto (SP), na tarde desta quarta-feira (23).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a rede elétrica ficou sobrecarregada e, por isso, houve a explosão.

A corporação foi acionada para controlar as chamas e o local precisou ser isolado, mas foi liberado após o serviço dos bombeiros. Apenas o toldo de uma loja ficou danificado e ninguém ficou ferido.

Em nota, a Elektro disse que as equipes foram acionadas para substituir o transformador e a previsão é que o serviço seja concluído até 18h desta quarta-feira, para restabelecer o fornecimento de energia elétrica a 90 clientes da região. A empresa afirmou também que vai apurar internamente a causa da explosão.