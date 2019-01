Segundo a PM, motorista foi agredido por moradores após atropelamento e fugiu; pelo menos oito pessoas foram socorridas

publicado em 02/01/2019

As vítimas foram socorridas pelo Samu e Bombeiros de Urânia (Foto: Reprodução)

O desespero tomou conta da motorista da caminhonete atingida por um carro que atropelou um grupo de pessoas durante o réveillon de Urânia (SP). O suspeito fugiu após o atropelar e colidir com o veículo da mulher.

“É uma sensação de desespero. Dá vontade de não frequentar mais os lugares públicos porque é difícil, assusta. A pancada foi forte, fiquei apavorada”, conta a dona de casa Kelly Cristina Silva Soares, que saía da festa com a família quando a batida aconteceu.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o motorista de um carro avançou sobre as pessoas que comemoravam a chegada de 2019 e parou ao atingir a caminhonete.

Ainda segundo a PM, ele chegou a ser agredido por moradores após o atropelamento, mas conseguiu fugir e não foi encontrado pela polícia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas, que foram levadas para a unidade de pronto-atendimento de Urânia e para a Santa Casa de Jales.

A suspeita é que o motorista do carro estava embriagado, já que foram encontradas garrafas de cerveja vazias dentro do veículo.