Ainda dá tempo de aproveitar a mostra com cenários, figurinos e peças do acervo original do seriado, sucesso dos anos 90

publicado em 02/01/2019

A diversão dos visitantes começa ainda do lado de fora do Castelo, onde o público pode tirar fotos e contemplar a fachada com a torre (Foto: Divulgação)

A exposição Castelo Rá-Tim-Bum finaliza sua passagem exclusiva pela região neste domingo, dia 6. São os últimos dias para quem quiser conferir toda a magia dos cenários e peças do acervo original do famoso seriado da década de 90 no Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto. Sucesso de público, a exposição já recebeu mais de um milhão de visitantes em suas passagens por São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e São José do Rio Preto – a terceira cidade do interior a receber o evento temático.

A diversão dos visitantes começa ainda do lado de fora do Castelo, onde o público pode tirar fotos e contemplar a fachada com a torre. Na entrada, todos são recebidos pelo famoso Porteiro e, nos ambientes internos, se encontram com a cobra Celeste em sua árvore, o Gato Pintado na biblioteca, além dos figurinos utilizados pelos atores nas gravações nos anos 90 e dos incríveis quartos do Nino e da feiticeira Morgana. Tudo com o acervo original da TV Cultura.

Adultos e crianças também podem se divertir em um tobogã que reproduz os encanamentos por onde os personagens Mau e Godofredo corriam. O Ratinho, um dos personagens que mais faz sucesso, foi reproduzido em escala gigante. Após conhecer todos os cenários, os visitantes também podem adquirir produtos oficiais exclusivos na loja do Castelo.

As visitações à exposição podem ser feitas, até sexta-feira (4), das 14h às 21h (última sessão às 20h30). No sábado (5), a atração funciona das 10h às 22h (última sessão às 21h30). No domingo (6), o funcionamento é das 14h 20h (última sessão às 19h30).

Vale ressaltar a ação especial com os ingressos no valor único de R$ 10 para sessões durante a semana. Quem visitar o Castelo nesta quinta ou sexta-feira em sessões com início entre 14h e 17h30 paga o valor especial.

Os ingressos são vendidos tanto na bilheteria física, na estrada do Castelo, quanto no site www.exposicaocasteloratimbum.com.br. Os convites custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), de terça a sexta-feira, e R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia), nos finais de semana e feriados. Outras informações estão no site www.iguatemi.com.br/saojosedoriopreto.

“Castelo Rá-Tim-Bum – São José do Rio Preto” é uma realização da empresa Acervo 21 e do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto, em parceria com a TV Cultura.