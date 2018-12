Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros no início da manhã deste sábado

publicado em 01/12/2018

Motorista perdeu controle de veículo e bateu em poste em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Três pessoas ficaram feridas depois que o motorista de um carro perdeu o controle do veículo e bateu em um poste da Avenida João Bernardino de Seixas Ribeiro, no Jardim Canaã, em São José do Rio Preto (SP), no início da manhã deste sábado.

De acordo com as informações obtidas no boletim de ocorrência, o veículo trafegava em alta velocidade quando o acidente aconteceu.

Duas pessoas tiveram ferimentos graves, foram socorridas e encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base. Uma terceira pessoa teve ferimentos leves.