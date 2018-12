O fim de semana do Sesi Rio Preto é dedicado à música erudita

publicado em 01/12/2018

O repertório traz músicas como "Eu sei que vou te amar", "Um a Zero" e "Bachianas Brasileiras nº 5" (Foto: Divulgação)

O fim de semana do Sesi Rio Preto é dedicado à música erudita. Neste sábado, 1º, o grupo Quartula apresenta o concerto "Natal in Concert", cujo repertório reúne músicas natalinas tradicionais.

Com formação para violão, flauta, violoncelo e violino, o Quartula interpreta obras tradicionais como "We Wish You a Merry Christmas", "O Holy Night" e "Jingle Bells", com arranjos exclusivamente trabalhados para esta série.

No domingo, 2, o teatro do Sesi recebe a Camerata Jovem Beethoven, de Rio Preto, que apresentará o concerto "Alma Brasileira: Circulando Villa-Lobos, Tom Jobim e Pixinguinha".

Composta por 20 jovens músicos da cidade, a camerata conta com instrumentos de percussão/bateria, cordas e sopros.





Serviço