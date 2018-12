Região

Sem acerto na Justiça, moradores de Catanduva ficam sem transporte coletivo

Contrato com a atual empresa vence neste sábado (15) e nenhuma outra foi contratada para realizar o serviço. Falta do serviço começa no domingo (16), informou a prefeitura

publicado em 15/12/2018

Terminal rodoviário de Catanduva; contrato com empresa atual termina neste sábado (14) (Foto: Reprodução/TV TEM) Os moradores de Catanduva (SP) ficarão sem transporte coletivo no domingo (16), informou a prefeitura, já que o contrato com a atual empresa vence neste sábado (15) e nehuma outra foi contratada para realizar o serviço. A prefeitura disse que equipes trabalham neste fim de semana em busca de solução para o caso, mas que não há garantia de que haverá transporte público também na segunda-feira (17). Nesta sexta-feira (14), a prefeitura entrou com um pedido de liminar para que a Justiça obrigasse a atual empresa a prestar o serviço por mais seis meses. No entanto, o pedido foi negado. Em junho, a prefeitura mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo aprovação de um novo edital do transporte público na cidade, mas a Câmara rejeitou. A prefeitura tentou com um novo projeto, mas barrou o processo de licitação. Em nota, a empresa Jundiá diz que ofereceu várias alternativas, uma delas era de pagar R$ 3,70 por passageiros e a prefeitura pagaria por quem usa de graça o transporte. Segundo a empresa, 40% dos passageiros não pagam o transporte e isso pesa bastante no orçamento. O contrato da prefeitura de Catanduva com a empresa Jundiá foi assinado em 2008, com validade de 10 anos. A empresa opera 13 linhas com 23 ônibus. Em média, os ônibus transportam 265 mil passageiros por mês, quase 40 mil pessoas utilizam ônibus do transporte coletivo em Catanduva. Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba

