publicado em 01/12/2018

Vítimas foram levadas para a Santa Casa de Araçatuba e passam bem (Foto: Reprodução/TV TEM/Arquivo)

Um rapaz esfaqueou o tio e o primo durante uma discussão na noite de sexta-feira (30), na frente de uma casa do Jardim Amizade, em Araçatuba.

De acordo com as informações da polícia, o tio e sobrinhos conversavam e bebiam na frente do imóvel quando a discussão começou.

Um dos rapazes pegou uma faca e atingiu o primo no peito. O tio tentou defender o sobrinho e também foi esfaqueado na mão.

Após o crime, o agressor fugiu e não foi localizado pela polícia. As vítimas foram levadas para a Santa Casa e passam bem.