Tramitação eletrônica do processo poderá ser acompanhada pelo segurado via internet

publicado em 01/12/2018

Momento da assinatura do convênio realizada na Prefeitura (Foto: Divulgação/Prefeitura de Fernandópolis)

Na manhã da desta sexta-feira, 30, foi realizada uma coletiva na Prefeitura de Fernandópolis para a assinatura da implantação do programa INSS Digital no município. A nova modalidade de atendimento facilitará de forma significativa a vida dos moradores que utilizam os serviços do órgão.

Os processos se tornarão todos eletrônicos e a parceria entre a administração municipal e INSS também vai possibilitar uma maior agilidade na resposta aos pedidos de benefícios. Outra vantagem do INSS Digital é que a tramitação eletrônica do processo pode ser acompanhada pelo segurado via internet. Com este polo, solicitações como pedido de aposentadoria, pensão pós-morte, salário maternidade, revisão de benefícios, certidões, enfim, uma variedade de serviços, poderão ser realizadas com maior agilidade.

Para a efetivação do convênio, o prefeito André Pessuto, acompanhado pelo vice Gustavo Pinato, recebeu na Prefeitura o deputado estadual Itamar Borges, que interviu para a conquista, o gerente regional do INSS, Bruno Veronoze, a chefe regional de atendimentos do INSS, Juliana Campos, a gerente do INSS de Fernandópolis Vera Lucia Borges, vereadores, secretários municipais e a imprensa local.

“A parceria vai facilitar o acesso aos serviços do INSS feitos pelos cidadãos fernandopolenses que poderão efetuar o pedido de benefício diretamente na Prefeitura, sem precisar ir a uma Agência do INSS. Esse trabalho vai ser muito importante para nossa sociedade e quem está prestes a aposentar. É o mínimo que a Prefeitura pode fazer em apoio a esse projeto”, explanou o prefeito André Pessuto.

O serviço funcionará no Poupatempo com equipamentos próprios conectados em uma rede específica junto ao INSS. Todos os funcionários que farão parte do atendimento vão passar por treinamentos específicos e a expectativa é que já comece a funcionar em 60 dias.