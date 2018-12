Policiais apreenderam porções de maconha, dinheiro e pai dos suspeitos vai responder por crime ambiental. Droga também foi apreendida em bar

publicado em 14/12/2018

Papagaio em condições de maus-tratos foi apreendido em Bálsamo (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e associação para o tráfico na manhã desta quinta-feira (13), em Bálsamo (SP).

De acordo com as informações da Polícia Civil, os policiais civis da cidade e duas equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) de São José do Rio Preto (SP) cumpriram três mandados de busca domiciliar.

No quarto de dois irmãos foram encontradas seis porções de maconha, R$ 160 em dinheiro e uma faca com resquícios da droga. Na casa também havia um papagaio em condições de maus-tratos.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada e apreendeu o pássaro. O pai dos suspeitos vai responder por crime ambiental.

Já em um bar da cidade os policiais apreenderam duas porções de maconha. A proprietária do estabelecimento confessou ser usuária de drogas, foi ouvida e liberada.