publicado em 17/12/2018

As causas do acidente serão investigadas (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 42 anos morreu em um acidente de trânsito neste domingo (16) no trevo da Rodovia Feliciano Salles Cunha, no município de Poloni (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma moto e um caminhão bitrem. O local está em obras e, de acordo com a polícia, a moto teria batido no caminhão na alça de acesso.

A vítima morreu no local e outra pessoa na moto ficou ferida. A Polícia Rodoviária ainda está no local do acidente. As causas do acidente serão investigadas.