Ação especial disponibilizará 420 convites para sessões nos dias 26, 27 e 28 de dezembro; distribuição será por ordem de chegada

publicado em 21/12/2018

As visitas serão apenas nos dias 26, 27 e 28 de dezembro e em dois horários exclusivos (Foto: Divulgação)

Em mais uma iniciativa especial, a exposição Castelo Rá-Tim-Bum no Iguatemi São José do Rio Preto terá seis sessões especiais e gratuitas para 70 espectadores cada uma. As visitas serão apenas nos dias 26, 27 e 28 de dezembro e em dois horários exclusivos: às 11h e 11h30. A distribuição das cortesias será realizada por ordem de chegada.

Para quem desejar visitar a exposição em outros horários, vale lembrar sobre outra ação especial de final de ano: os ingressos com valor único para sessões durante a semana. Quem visita o Castelo de terça a sexta-feira, nas sessões entre 14h e 17h30, paga apenas R$ 10,00.

Rio Preto é a terceira cidade do interior paulista a receber a exposição Castelo Rá-Tim-Bum, que já atraiu mais de 1 milhão de pessoas em suas passagens por São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. A diversão dos visitantes já começa do lado de fora, onde o público pode tirar fotos e contemplar a fachada com a torre do Castelo.

Na entrada, todos são recebidos pelo famoso Porteiro e, nos ambientes internos, se encontram com a cobra Celeste em sua árvore, o Gato Pintado na biblioteca, além dos figurinos utilizados pelos atores nas gravações nos anos 90 e dos incríveis quartos do Nino e da feiticeira Morgana. Tudo com o acervo original da TV Cultura.

Adultos e crianças também podem se divertir em um tobogã que reproduz os encanamentos por onde os personagens Mau e Godofredo corriam. O Ratinho, um dos personagens que mais faz sucesso, foi reproduzido em escala gigante. Após conhecer todos os cenários, os visitantes também podem adquirir produtos oficiais exclusivos na loja do Castelo.

Além das sessões especiais, as visitações à exposição continuam normalmente de terça a sexta-feira, das 14h às 21h (última sessão às 20h30); aos sábados, das 10h às 22h (última sessão às 21h30) e aos domingos, das 14h 20h (última sessão às 19h30).





ÚLTIMAS SEMANAS

Ainda não foi conferir a exposição Castelo Rá-Tim-Bum no Iguatemi São José do Rio Preto? Está esperando o que para conhecer os cenários que marcaram época na TV brasileira?

Se você ainda não se encantou com as atrações da mostra, instalada em um espaço de mais de 300 m2 no Piso Térreo do shopping, corra! O evento permanece no Iguatemi São José do Rio Preto por apenas mais duas semanas (até 6 de janeiro). Importante: durante as festas de final de ano, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2019, a exposição não abrirá.

Os ingressos são vendidos tanto na bilheteria física, na estrada do Castelo, quanto no site www.exposicaocasteloratimbum.com.br. Os convites custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), de terça a sexta-feira, e R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia), nos finais de semana e feriados. Outras informações estão no site www.iguatemi.com.br/saojosedoriopreto.