publicado em 13/12/2018

O caso será investigado pela polícia (Foto: Reprodução)

Da redação

O ex-diretor da Penitenciária de Riolândia, Robson Morroni foi encontrado morto em uma prainha da cidade no fim da tarde de ontem. Segundo um dos funcionários da penitenciaria, o homem foi encontrado por um morador daquela cidade com um tiro na cabeça de arma de fogo c alibre 22.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência, que esteve presente no local junto com a perícia. O corpo de Robson Morroni foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O caso será investigado pela polícia.