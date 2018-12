Embarcação afundou no início da noite de sexta feira, companheiro conseguiu sobreviver com ajuda de pescadores

publicado em 01/12/2018

Algumas informações dão conta de que Bongo, que está desaparecido não estaria usando coletes e mesmo experiente não conseguiu nadar até as margens (Foto: Reprodução)

Competidor do Circuito "Tucunafree" pesca-esportiva está desaparecido no Rio Paraná.O Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul faz as buscas a um homem desaparecido desde o início da noite desta sexta-feira (30) no Rio Paraná.

Na embarcação que afundou estavam Helio Wagner Inácio de 44 anos, o Bongo de Birigui e Claudio Pessoa (Claudinho), de 40 anos de Pereira Barreto. Durante a navegação, por volta das 18h os pescadores enfrentaram um período de chuva intensa com rajadas de vento, o barco “bebeu água” e ficou à deriva por cerca de uma hora, período em que os dois permaneceram em cima do Barco.

Algumas informações dão conta de que Bongo, que está desaparecido não estaria usando coletes e mesmo experiente não conseguiu nadar até as margens, o amigo Claudinho conseguiu sobreviver e usava colete salva-vidas. Outras informações são de que bongo ao avistar o borrachão que é fixado no piso do barco, boiou após afundar, nadou até o mesmo e se manteve em cima dele, mas segundo Claudinho logo ele desapareceu. Claudinho que usava salva vida foi socorrido por colegas pescadores que o resgataram.

Bongo ainda não foi encontrado pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros, que não atualiza as informações sobre as condições de trabalho de localização da vítima. Ordens superiores nao permitem divulgação da atuação dos mergulhadores, através do telefone 193.

O acidente ocorreu na região conhecida como Boca do Ribeirão Ponte Pensa e os dois participariam da etapa final do Circuito de Pesca Esportiva ao Tucunaré “Tucunafree” que estava marcada para acontecer neste sábado (1), mas foi cancelado pela organização. Desde quarta-feira (28), Bongo e Claudinho estavam na região se preparando as finais do torneio, e figuravam entre os 10 mais pontuados.

Luis Claudio Rodrigues, coordenador do Circuito Tucunafree confirmou o Cancelamento da competição e a premiação, sem o torneio deste sábado, será feita a partir das 14h30m no Náutico Clube. O ranking será mantido e os prêmios serão entregues aos 20 primeiros. Os inscritos na etapa deste sábado, de várias regiões do Brasil que chegaram desde sexta-feira participaram da valiosa premiação. Lancha, Carreta, Motor, Carretilhas, Motor Elétrico, vale combustível e outros prêmios serão sorteados aos inscritos.