Acidente aconteceu na BR 153, próximo ao trevo de Bady Bassitt. De acordo com a polícia, vítimas saíram de festa em Rio Preto; outros dois passageiros tiveram ferimentos graves

publicado em 05/11/2018

Com o impacto da batida, dois jovens morreram e outros dois ficaram gravemente feridos em Bady Bassitt (Foto: Arquivo pessoal)

Dois jovens morreram e outros dois jovens ficaram gravemente feridos em um acidente de carro na BR-153, próximo ao trevo de Bady Bassitt, na madrugada de ontem.

Segundo informações da polícia, as quatro vítimas saíram de uma festa em São José do Rio Preto e seguiam para José Bonifácio.

Ainda conforme a polícia, o motorista André Azevedo de Miranda, de 20 anos, teria perdido o controle da direção quando não conseguiu fazer uma curva. O carro bateu em uma mureta de proteção de concreto. André não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A passageira Laís Fernanda Flola, de 23 anos, estava no banco do passageiro e também morreu no local. Outros dois ocupantes do carro, um rapaz de 18 anos e uma jovem, de 21, tiveram ferimentos graves e foram levados ao Hospital de Base de Rio Preto.