O policial militar trabalhou no Corpo de Bombeiros de Fernandópolis em 2015

publicado em 27/11/2018

O policial militar Thiago Boina Marin chamava atenção por sua beleza nas ruas da zona leste de São Paulo, onde trabalhava com sua farda e em 2015 mudou-se para o Corpo de Bombeiros em Fernandópolis, no interior paulista.

Em 2017 viu sua vida mudar por completo, quando sua foto foi publicada na página oficial da Corporação nas redes sociais.

Em pouco mais de 24 horas, a simples foto teve mais de 6.000 curtidas e o jovem de 28 anos, nascido na pacata cidade de Orindiúva, também no interior do Estado de São Paulo, passou a ser alvo de olhares e comentários femininos nas redes sociais e acabou chamando a atenção da conceituada Revista Veja que o elegeu o “bombeiro mais gato do Brasil” e o transformou em um dos policiais mais seguidos das redes sociais.

Desde então, o fã incondicional e frequentador assíduo de shows de rock, não saiu mais das principais páginas das redes sociais, principalmente daquelas focadas em beleza masculina.

O jeito caipira, típico do morador do interior e o sotaque arrastado do paulista atrai a atenção tanto quanto sua beleza. Com stories engraçados que revelam a realidade e o cotidiano do bombeiro mais gato do Brasil em sua rotina de trabalho, no seu estilo de vida fitness, nos cuidados com o galo Tunico – seu fiel companheiro, além das músicas tocadas em sua guitarra e os shows de rock, Tenente Marin conquista a cada dia mais seguidores e atualmente, são mais de 160 mil somente no Instagram.