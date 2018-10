Os amigos e parentes da vítima afirmam que o maquiador sofreu um ataque homofóbico

publicado em 02/10/2018

Marcos Machado, 52 anos, permanece internado no Hospital de Base (Foto: Álbum de família)

O maquiador e funcionário público Marcos Machado, de 52 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Rio Preto depois de ser ferido com três golpes de facão por um homem montado a cavalo. Os amigos e parentes da vítima afirmam que o maquiador sofreu um ataque homofóbico. O caso aconteceu na noite de sábado, dia 29, no bairro Roseiral, em Rio Preto.

O suspeito é um rapaz de 19 anos que foi preso por tentativa de homicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, que colheu apenas a versão do suspeito, o jovem alega que desferiu os golpes de facão após o maquiador ter tentado lhe derrubar do cavalo.

De acordo com o boletim médico, o maquiador permanece internado, mas já está consciente, foi transferido da UTI para o quarto e seu estado de saúde é estável, porém sem previsão de alta médica. A polícia vai investigar o caso e verificar se a agressão realmente ocorreu por homofobia.

*Diário da Região