Foram cumpridos dois mandados de prisão em São José do Rio Preto e Urânia. Há 16 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em 16 cidades do noroeste.

publicado em 16/10/2018

Polícia Federal sai de apartamento onde servidor foi preso em Rio Preto (Foto: Foto: Monize Poiani/TV TEM)

A Polícia Federal de Jales (SP) realiza na manhã desta terça-feira (16) uma operação contra fraudes em licitações de prefeituras em cidades da região noroeste. Duas pessoas foram presas, uma em São José do Rio Preto (SP) e outra em Urãnia (SP).

Foram expedidos outros 16 mandados de busca e apreensão.

As irregularidades têm, segundo a PF, participações de servidores do DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo).

Os suspeitos são servidores do departamento e serão encaminhados à sede da Polícia Federal em Jales.

Ao todo, 100 policiais estão envolvidos na operação para o cumprimento dos mandados.